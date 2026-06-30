Maribel López, nova directora de la Fundació Miró de Barcelona

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Fundació Miró de Barcelona ha aprovat el nomenament de la gestora cultural Maribel López, actual directora de la fira ArcoMadrid d'art contemporani, com a nova directora del museu, rellevant a Marko Daniel.
La Fundació Miró va convocar a l'abril un concurs internacional per a l'elecció de la nova adreça, i una comissió d'experts ha valorat l'excel·lència professional dels candidats.
Ha estat formada pel director del Museu Nacional Centre d'Art Regna Sofia, Manuel Segade; el director general del Palau de la Música, Joan Oller; la curadora Cécile Godefroy i l'experta en l'obra de Miró i exdirectora de la fundació, Rosa Maria Malet.
També han format part membres del patronat de la Fundació Miró --Sara Puig, Ana Vallés, Ignasi Aballí i Joan Punyet--, així com Oriol Martí per part de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Borràs de la Generalitat i Yolanda Romero, del Ministeri de Cultura.
Maribel López (Barcelona, 1973) és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona (UB) i ha desenvolupat la seva carrera en l'àmbit del galerismo i el comissariat.
Va ser sotsdirectora de la galeria d'art Estrany-de la Mota de Barcelona, va dirigir la Maribel López Gallery a Berlín entre 2007 i 2010, va ser directora comercial i de programes comissariats d'ArcoMadrid i ArcoLisboa i des de 2019 és directora d'ArcoMadrid i ArcoLisboa.