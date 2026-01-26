Mariana Enríquez i Santiago Roncagliolo s'incorporen al jurat del Premi Diana Zaforteza

Matias Chiofalo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Els escriptors Mariana Enríquez i Santiago Roncagliolo s'han incorporat al jurat del III Premi de Narrativa Diana Zaforteza, dotat amb 20.000 euros, ha informat aquest dilluns la Fundació Diana Zaforteza en un comunicat.
El jurat es completa amb la directora literària del premi, Valerie Miles, que el presideix, i la directora del Hay Festival Internacional, Cristina Fuentes La Roche, el periodista Nicholas Casey, i l'editor de Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida --amb veu però sense vot--.
El Premi de Narrativa Diana Zaforteza, creat en memòria de l'editora barcelonina, reconeix obres inèdites que "destaquin per la seva ambició literària, voluntat d'experimentació i un sòlid domini de les tècniques narratives".