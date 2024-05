Maria Ripoll roda l'adaptació de la novel·la 'També això passarà' de Milena Busquets

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La directora Maria Ripoll ha iniciat el rodatge del llargmetratge basat en la novel·la 'També això passarà' de Milena Busquets i que comptarà amb un repartiment coral format per Marina Salas, Carlos Cuevas, Susi Sánchez, Borja Espinosa, Sara Espígul, Andrea Trepat, Carles Francino, David Menéndez i Moisé Curia.

La pel·lícula, produïda per Morena Films, Eva Films, La Gauche Divine i Rosemont i amb participació de RTVE i Amazon Prime Video, narra la història d'un dol particular i la vida de Blanca, que decideix refugiar-se a la casa que té a Cadaqués (Girona) per passar-hi l'estiu després d'haver perdut la seva mare, han informat aquest dimarts les productores en un comunicat.

Maria Ripoll ha assegurat que quan va llegir la novel·la acabava de morir la seva mare: "Vaig connectar amb cadascuna de les pàgines de la novel·la i aleshores vaig decidir que volia dirigir aquesta pel·lícula".

Segons els productors de la pel·lícula, Juan Gordon, Eva Cebrián, Belén Sánchez Silvero i Marica Stocchi, a la pel·lícula "cobrarà força la reafirmació de la vida a través del sexe, les amigues, els fills i els homes que han estat i són importants" per a la protagonista.

Coescrita per Olga Iglesias i Maria Ripoll, compta amb la música original de Maria Rodés, i la pel·lícula es rodarà a Cadaqués, Barcelona i altres localitats catalanes.