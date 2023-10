Maria del Mar Bonet recorda Remei Margarit com "la primera cantautora dels Països Catalans"

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

La cantant i compositora Maria del Mar Bonet ha reivindicat la cantautora Remei Margarit, una de les fundadores d'Els Setze Jutges, morta dijous als 87 anys, com "probablement la primera cantautora dels Països Catalans".

En un missatge en el seu perfil de Facebook recollit per Europa Press, la cantant mallorquina ha recordat que va ser amb Els Setze Jutges que ella va fer els seus "primers passos als escenaris" i va escriure les seves primeres cançons.

"Molt sovint penso que si no hagués estat per ells i Els Setze Jutges jo no hauria cantat mai en públic. D'alguna manera em van marcar el camí", ha destacat.

Ha defensat que Els Setze Jutges que van formar Miquel Porter i Moix, Josep Maria Espinàs, Lluís Serrahima i Delfí Abella van ser els primers a defensar la llengua catalana "per a la cançó d'autor".

Bonet ha recordat quan va conèixer Margarit, a Mallorca, i quan Margarit la va acollir a casa seva a Barcelona, "punt de trobada d'Els Setze Jutges", on també la va ajudar a cuidar dels seus cinc fills.

L'ha definit com una "persona molt culta, atractiva, amb uns ulls preciosos i un humor molt fi" i també ha elogiat la seva formació musical i els llibres, poemes i articles d'opinió que va publicar després de la dissolució del grup.