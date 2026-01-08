Leach i Salaberria guanyen el XLIV Premi Destino Infantil - Apel·les Mestres

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El jurat del XLIV Premi Destino Infantil Apel·les Mestres ha acordat per unanimitat atorgar el premi a l'obra 'Les coses importants (no són coses)', amb text de María Leach i il·lustracions de Leire Salaberria.
Segons informa Grupo Planeta en un comunicat aquest dijous, els dos protagonistes descobreixen al llarg del llibre que el més valuós no es troba en les coses materials sinó que "són els moments compartits els que donen sentit a l'existència".
Ha destacat que el text està ple d'humor i que, a través d'ell, María Leach convida grans i petits a fer una reflexió senzilla que "les coses importants no es poden comprar, no van embolicades en paper de regal ni tenen bateria".