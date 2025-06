María José Cifuentes, nova directora del Mercat de les Flors

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El Consorci Mercat de les Flors ha nomenat la gestora cultural María José Cifuentes com a nova directora de la institució, en substitució d'Àngels Margarit, a partir del setembre del 2025, segons ha informat el consorci aquest divendres en un comunicat.

El projecte de direcció presentat per Cifuentes per al període 2025-2029 aposta per revisar i actualitzar els programes existents, reforçant la creació artística, la mediació cultural i la projecció territorial i internacional del Mercat.

Cifuentes actualment dirigeix el Centre Cultural Gabriela Mistral (GAM) a Santiago de Xile (Xile), del 2013 al 2022 va liderar el centre de creació NAVE de dansa contemporània a Llatinoamèrica i el 2015 va dirigir MOV-S Chile, un projecte impulsat pel mateix Mercat de les Flors.