Maria Jaume publicarà al febrer el seu quart disc, 'Sant Domingo Forever'

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La cantant mallorquina Maria Jaume publicarà el 27 de febrer el seu quart àlbum d'estudi, 'Sant Domingo Forever', informa la discogràfica Halley Records en un comunicat aquest dijous.
L'artista va publicar dimecres un petit avançament en les seves xarxes socials, en què ofereix una sèrie de referències gràfiques i el fragment d'una cançó amb una xeremia, que "donen pistes sobre la direcció conceptual del nou disc".
Maria Jaume va publicar a la tardor el primer 'single' del treball, 'Es teus beSOS', a més d'anunciar el primer concert de presentació a l'Auditori de Girona el 21 de març.
La cantant presentarà el nou projecte al llarg d'una nova gira "carregada de sorpreses" que se submergirà en un realisme màgic propi del Mediterrani.
'Sant Domingo Forever' arriba després de 'Nostàlgia Airlines', que la mallorquina va publicar el 2024 i amb el qual va guanyar, entre d'altres, el Premi Enderrock 2025 de la crítica a millor disc i el Premi MIN 2025 a millor àlbum en català.