Marià Gàllego, nou president del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona)

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, ha nomenat Marià Gàllego com a nou president del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona), que ocuparà el càrrec que va quedar vacant al juliol després de la mort d'August Sàenz, nomenat el novembre del 2021.
Gàllego (Marracos, 1942), elegit de mutu acord per la Conselleria de Salut i l'Ajuntament de Terrassa, va ser president de l'assemblea local de la Creu Roja a Terrassa durant 28 anys (del 1995 al 2023) i voluntari de l'organització durant més de 50 anys, informa el Consorci Sanitari de Terrassa en un comunicat aquest dimarts.
És patró de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer i vicepresident de la Fundació Sant Llàtzer; el 2023 l'Ajuntament de Terrassa li va concedir la Medalla d'Honor; i durant els 80 va participar en la creació de la Creu Roja Joventut a Terrassa i després en la seva consolidació a Catalunya i la resta de l'Estat.