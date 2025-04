María Dueñas elogia Sant Jordi i la proximitat dels lectors: "Una bogeria"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora María Dueñas ha destacat de Sant Jordi que és "una beneïda bogeria" i elogia la proximitat dels lectors que l'han estat esperant des del matí a la parada de la Casa del Llibre del passeig de Gràcia de Barcelona.

"Ja feia 4 anys que no tenia un llibre nou, així que ja tenien ganes d'una nova novel·la i tothom súper afectuós i súper amable", assegura en unes declaracions a Europa Press mentre signa llibres als seus fans lectors, que alguns asseguren que l'han estat esperant des de les 8 del matí.

D'aquest Sant Jordi, Dueñas diu que està sent "intensíssim i convuls" però que està encantada i assegura que no hi ha paraules per descriure'l.