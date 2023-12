Maria Climent, Imma Monsó i Elisabet Riera, finalistes del Premi Òmnium a millor novel·la

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El VII Premi Òmnium a millor novel·la de l'any ha seleccionat com a finalistes 'A casa teníem un himne' (L'Altra Editorial) de Maria Climent; 'La mestra i la Bèstia' (Llibres Anagrama), d'Imma Monsó, i 'Una vegada va ser estiu la nit sencera' (Males Herbes), d'Elisabet Riera, ha informat Òmnium aquest dimarts en un comunicat.

El guardó a obra publicada està dotat amb 25.000 euros --20.000 per a l'autor i 5.000 per a promoció--, i les tres obres finalistes han sortit d'una preselecció de nou obres, publicades entre novembre del 2022 i octubre del 2023 i han estat triades per un jurat independent format per Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí i Marta Segarra.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que les tres obres "evidencien un any més l'esplendor i la potència de la literatura catalana actual", i la novel·la guanyadora es donarà a conèixer a finals del mes de gener.