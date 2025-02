Maria Carme Roca guanya el Premi Santa Eulàlia amb la novel·la 'El passatge'

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora barcelonina Maria Carme Roca ha guanyat el 3r Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona, dotat amb 25.000 euros, amb 'El passatge', la història d'una nena humil del barri de Sant Pere que acabarà tractant amb l'alta societat.

Es tracta d'una novel·la marcada per la importància de dos passatges paral·lels, el de Cirici i el de Sert, i per l'amor i amistat entre la Regina i el pintor i muralista Josep Maria Sert, han informat aquest dimecres els convocants Comanegra i Àfora Focus Edicions.

'El passatge' comença en la Barcelona viva i creixent de finals del segle XIX, quan les muralles ja han estat derruïdes i la cultura viu un renaixement, amb cada vegada més activitat i noms destacats.

El jurat del premi, format per Francesco Ardolino, Llucia Ramis, Enric H.March, Jordi González i Alba Cayón, ha valorat la capacitat de transmetre l'essència d'un barri de Barcelona poc explotat literàriament, el treball minuciós de documentació històrica, la recreació d'un mapa cultural de la ciutat i l'exploració de la vida i obra de Sert.

Roca (Barcelona, 1955) és historiadora i filòloga, ha publicat més de 70 llibres, i ha guanyat premis com el Néstor Luján amb 'Intrigues de palau', el Joaquim Ruyra per 'Katalepsis' i el Prudenci Bertrana per 'El far'.