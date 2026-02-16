María Becerra s'incorpora al cartell del Barts Festival de Barcelona

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La cantant argentina María Becerra s'ha incorporat a la programació del Barts Festival, que se celebrarà al Poble Espanyol de Barcelona durant el mes de juliol.
Segons informa aquest dilluns la promotora The Project, la cantant actuarà el 22 de juliol per presentar els temes del seu àlbum 'Quimera', i les entrades es posaran a la venda aquest dimarts.
María Becerra s'incorpora a un cartell que compta amb Beat, Belle & Sebastian, ZZ Top, Charlie Puth, Biffly Clyro i Elvis Crespo, entre d'altres.