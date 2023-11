Maria Barbal reuneix els seus relats en un volum: "El conte té una exigència molt gran"

Inclou 91 contes, tres dels quals inèdits

L'escriptora lleidatana Maria Barbal ha reunit tots els seus contes publicats en un volum, que inclou tres relats inèdits, i ha assegurat respecte a aquest gènere que "el conte té una exigència molt gran".

'Tots els contes' (Columna) reuneix els contes escrits per Barbal publicats fins ara, tant els publicats en volums com 'La mort de Teresa' o 'Ulleres de sol', a més dels que s'han editat en publicacions periòdiques o antologies temàtiques.

L'autora ha explicat que quan li van proposar aquesta antologia va tenir dues preocupacions, si podria trobar algun dels relats i com llegiria els primers contes des de l'actualitat: "Escrivim en un temps, passa molt temps, i la nostra mirada és més crítica i hem escrit més".

Carme Arenas, que s'ha fet càrrec de l'edició del volum, ha explicat que a l'hora d'encarar 'Tots els contes' van decidir dividir-los per temàtiques i no cronològicament, amb la qual cosa han obtingut una "nova perspectiva" de l'obra de Barbal.

Arenas ha subratllat que Barbal ha escrit contes des dels seus inicis, per la qual cosa n'hi ha alguns que tenen 40 anys, i que dins de cada apartat s'ha optat per ordenar-los de manera alfabètica.

Els contes estan dividits en temàtiques com la naturalesa humana, els orígens, el món de la muntanya, l'amor, l'amistat, la família i els contes per a totes les edats, on s'inclouen els infantils, que Arenas ha definit com "contes per compartir".

Barbal ha afirmat que l'ordenació per temàtiques li va permetre passar d'aquesta preocupació inicial a la "il·lusió i satisfacció", i ha fet broma que ara té els contes ordenats i no s'haurà de preocupar de buscar-los.

TRES D'INÈDITS

El volum inclou tres contes inèdits "molt diferents": 'El nen de les baldufes', dedicat al seu net gran; 'Despertar', sobre el despertar dels sentiments, i 'Por de volar', un conte molt extens que "podria haver donat lloc a una novel·la".

Sobre aquest últim, ha explicat que el va començar en els anys 90 i el va aparcar durant anys, fins que l'ha recuperat per a 'Tots els contes', i en què s'inclouen temes que l'interessen com el contrast de personatges o l'amor fora de la joventut.

L'escriptora ha remarcat que de vegades troba "més difícil" escriure conte que novel·la, per la concisió que necessita i la sensació que es queden paraules al tinter, sobre la qual cosa Arenas ha afirmat que l'estil de Barbal s'adapta perfectament al gènere.

Barbal ha explicat que ha estat uns mesos sense escriure preparant 'Tots els contes' i després de la recent publicació de 'Tàndem' i 'Al llac', i ha fet broma que tot i que el volum es digui d'aquesta manera té "cert optimisme" i algun altre conte escriurà.