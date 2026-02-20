Maria Arnal publica 'Ama', el seu primer àlbum en solitari

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Maria Arnal ha publicat aquest divendres 'Ama' a través d'Atlantic Records, el seu primer àlbum en solitari i l'obra on "veu, cos i tecnologia assoleixen la seva màxima intensitat".
Es tracta d'un àlbum de 13 cançons produït juntament amb Alizzz i Pau Riutort "que converteix la polifonia, l'electrònica i la memòria en una declaració artística definitiva", informa l'agència Live in Dallas en un comunicat.
El disc "recorre càstigs físics, simbòlics i emocionals lligats al control del cos i del desig, assenyalant tant les estructures patriarcals com les formes més subtils de misogínia".