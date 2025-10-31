Maria Arnal publica 'Ama', el primer avançament del seu nou àlbum

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Maria Arnal ha publicat la cançó 'Ama', fet que suposa el primer avançament del nou àlbum, produït per la mateixa artista i que marca l'inici de la seva etapa en solitari, informa en un comunicat aquest divendres.
"'Ama' són les seves inicials. 'Ama' és una carta d'amor. 'Ama' és polifonia. 'Ama' són totes les veus dins meu", explica Arnal d'aquesta peça, que tracta sobre la confiança, l'amor i la sensibilitat que neix del cos.
La cançó també incideix en la potència de la veu com a pont entre el que és humà i el que és digital: produïda juntament amb Alizzz i Pau Riutort, està composta per 60 capes vocals, gravades, clonades, multiplicades i reimaginades, fins a construir un cor invisible que canta amb ella.