Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto i Ginestà se sumen al Festival Strenes de Girona

El 14è Festival Strenes de Girona, que se celebrarà del 27 de març al 3 de maig, ha anunciat les incorporacions de Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto, Dan Peralbo, Ginestà. Manu Guix, Iseo & Dodosound i Sanguijuelas del Guadiana.
Aquests espectacles s'afegeixen als ja anunciats de Luz Casal, Els Amics de les Arts, Buhos, Macaco i Ferran Palau, informa aquest dimarts el festival en un comunicat.
Maria Arnal estrenarà nou disc a l'Auditori de Girona l'11 d'abril, la Ludwig Band farà el mateix el 27 de març a la sala La Mirona, Lax'n'Busto iniciarà la gira del seu 40è aniversari el 24 d'abril i Buhos complirà 20 anys en el concert de clausura del festival.
Pastora tornarà als escenaris per celebrar el seus 25 anys, amb una gira que arrencarà a l'Auditori de Girona, un anunci de tornada que ha anat acompanyat de la publicació d'una versió del seu clàssic 'Cósmica' en la qual col·labora Santi Balmes.
També actuarà Els Miralls de Dylan, grup capitanejat per Gerard Quintana i Jordi Batiste que interpreta el cançoner de Bob Dylan, que tornen als escenaris amb una gira de deu concerts i tindrà parada a Girona l'11 d'abril.
L'Strenes també ha programat a l'Auditori de Girona el directe del programa 'Que no surti d'aquí', amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner, i la primera actuació a Girona de Sanguijuelas del Guadiana.