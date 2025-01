Maria Arnal guanya per 'Polvo serán' el Gaudí a millor música original i 'Segundo premio' el de so

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'artista Maria Arnal ha guanyat aquest dissabte el Premi Gaudí a millor música original per 'Polvo serán' i la pel·lícula 'Segundo premio' s'ha portat el guardó a millor so.

Arnal s'ha imposat en la categoria de música original a Arnau Bataller per 'El 47'; Maria Chiara Casà per 'Casa en flames', i Zeltia Montes per 'Salve Maria', i ha reivindicat l'habitatge a Barcelona en un discurs en què també ha donat les gràcies a l'equip de la pel·lícula i especialment a Ángela Molina.

Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño i Antonin Dalmasso s'han alçat amb el guardó de millor so, en una categoria a què també optaven Elena Coderch, Sarah Romero, Oriol Tarragó i Marc Bech per 'Casa en flames'; Eva Valiño, Fabiola Ordoyo i Yasmina Praderas per 'El 47', i Xavier Lavorel, Maya Baur, Kathleen Moser i Denis Séchaud per 'Polvo serán'.