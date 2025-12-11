Abranches guanya el Festival de Fotografia sobre Drets Humans i Justícia Global

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
La fotògrafa portuguesa Maria Abranches ha guanyat l'edició 2025 del Festival Internacional de Fotografia sobre Drets Humans i Justícia Global de Barcelona amb el projecte 'MARIA'.
'MARIA' explica la història d'Ana Maria, una dona angolesa la vida de la qual com a treballadora domèstica i cuidadora "reflecteix la de tantes altres", i la trajectòria de les quals il·lumina les aportacions silencioses però essencials que aquestes dones fan a la nostra vida quotidiana, explica la Generalitat en un comunicat d'aquest dijous.
El Palau Robert de Barcelona acull, des de dimecres, una exposició amb una selecció dels treballs guanyadors de les edicions anteriors del festival, que enguany celebra el 5è aniversari.