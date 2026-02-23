Marea Blanca i Marea Pensionista presenten 25.000 signatures per una sanitat pública "de qualitat"

Unes 80 persones es concentren fora el departament i criden lemes com 'Pané dimissió'
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
Les plataformes Marea Blanca i Marea Pensionista han presentat aquest dilluns a la Conselleria de Salut de la Generalitat unes 25.000 signatures recollides per tot Catalunya per reclamar una sanitat pública "de qualitat" i al servei de la ciutadania.
En unes declaracions als periodistes, el portaveu de Marea Pensionista, Ramon Franquesa, ha assegurat que "la gent, a través dels impostos, paga per tenir un servei digne quan ho necessita, però que cada vegada van més a empreses privades".
Assenyala que aquestes signatures reflecteixen la "insuficiència de la prestació del servei, que no només és una insuficiència financera, perquè poden augmentar els diners que van a sanitat, que si no es gestiona bé, si no augmenta el personal, el que podem tenir és que gastin més diners i que el servei vagi a pitjor".
El portaveu i fundador de Marea Blanca, Toni Barbarà, ha afirmat que estan reivindicant un dret de la ciutadania i que no comparteixen la idea de copagaments ni les externalitzacions perquè "tot el que s'externalitza acaba en beneficis per al sector privat".
Avança que convocaran una manifestació i, sobre les llistes d'espera, ha afirmat que són insuportables: "Hem d'acabar ja amb aquesta història perquè si no actuem (la sanitat pública) va directa al desmantellament".
SISTEMA PÚBLIC "A L'UCI"
D'altra banda, el diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha afirmat que el sistema públic "és a l'UCI" per la manca de voluntat del Govern, segons ell, cap als serveis públics i l'acusa de prioritzar els beneficis d'entitats privades per sobre de la sanitat pública.
"No hi ha una resposta clara per part del departament, del Govern, que cada vegada que un sector els interpel·la i els diu que estan fent negoci amb els serveis públics, ells el que fan és mirar cap a una altra banda i intentar rebaixar el conflicte, però sense donar les respostes que els nostres serveis públics necessiten", afegeix.
PROTESTA
Convocats per aquestes dues plataformes, unes 80 persones s'han concentrat fora el recinte de la Conselleria de Salut amb cartells en els quals es llegia 'Sanitat 100x100 pública de qualitat per a tothom' i 'Les llistes d'espera ens desesperen'.
També han tallat uns 10 minuts (de les 11.50 fins a gairebé les 12) la travessera de les Corts, al tram just davant el departament, en senyal de protesta, i han cridat lemes com 'Així, així, ni un pas enrere' i 'Pané dimissió'.