Marea Blanca de Catalunya exigeix a Balcells que "negociï seriosament" amb els sanitaris en vaga

BARCELONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca de Catalunya ha exigit al conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, que "negociï seriosament" amb els professionals sanitaris en vaga i ha manifestat el seu suport a les mobilitzacions previstes per a aquest gener.

En un comunicat d'aquest divendres, ha considerat que els perjudicats per aquesta situació són els ciutadans i que "els serveis públics no es poden basar en el sobreesforç continu dels seus treballadors".

Donarà suport a la manifestació d'aquest dissabte convocada per Infermeres de Catalunya; a la manifestació del dissabte 27 convocada per CGT, Intersindical, Som sanitat, Catac Cts IAC, Som Intersindical i el col·lectiu Sin nosotros no late la enfermería; a més de les accions impulsades pels tècnics en cures auxiliars d'infermeria.