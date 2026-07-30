La mare de Noelia Castillo presenta una queixa a l'ONU per l'eutanàsia de la seva filla

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
La mare de la jove Noelia Castillo, Yolanda Ramos, ha presentat una queixa davant la Relatora Especial de les Nacions Unides sobre la violència contra les dones i les nenes perquè investigui si l'Estat espanyol "va complir amb l'obligació de protegir la seva filla" abans d'autoritzar-li l'eutanàsia.
La comunicació, presentada per la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians en representació de Ramos, "no qüestiona únicament l'aplicació de la llei d'eutanàsia, sinó el compliment per part de l'Estat de les obligacions internacionals de protecció cap a una dona víctima de violència i en situació d'extrema vulnerabilitat", informa aquest dijous la fundació en un comunicat.
La queixa sosté que la mort de la seva filla "no va ser el resultat d'una única decisió mèdica, sinó la conseqüència d'una cadena d'omissions i errors de l'Estat" i considera que Espanya no va desplegar una protecció reforçada permetent accedir a l'eutanàsia sense exhaurir totes les alternatives.