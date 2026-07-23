La mare del nadó maltractat a Barcelona davant el jutge: "Si ho hagués vist, hauria denunciat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La mare investigada juntament amb la seva parella per presumptes lesions greus i agressió sexual amb penetració al seu nadó de 6 setmanes a Barcelona ha assegurat davant el jutge que ella no va veure mai cap signe de maltractaments de la seva parella cap al petit i ha reafirmat la seva innocència: "Si ho hagués vist, hauria denunciat", segons han explicat fonts judicials a Europa Press.
Ho ha dit en la seva segona declaració aquest dijous davant el jutge de Violència sobre la Infància i l'Adolescència de Barcelona, en què ha respost a les preguntes de totes les parts i ha durat més de dues hores.
La investigada ha reconegut la "poca traça i falta d'afecte" del pare cap al petit i també va fer diverses cerques a internet en què mostrava preocupació pel seu estat de salut.