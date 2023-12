La mare d'Itziar Castro creu que l'actriu "deu estar molt contenta" pel suport rebut

"Potser era el seu moment, perquè vosaltres la valoréssiu tant"

PALLEJÀ (BARCELONA), 10 des. (EUROPA PRESS) -

La mare d'Itziar Castro, Lucia Rivadulla, ha considerat que l'actriu, morta divendres als 46 anys, "deu estar molt contenta" per tot el suport rebut després de la seva mort.

Ho ha declarat als periodistes en sortir de la vetlla, que romandrà oberta al públic aquest diumenge a Pallejà (Barcelona), i a la qual ha entrat cap a les 10.00 hores, vestida de vermell: "No vinc de negre, vinc de vermell, perquè Itziar era vermella, vermella de llum, vermella de vida".

Ha recordat quan es va començar a interessar per la interpretació i va començar en un grup de teatre del poble, iniciant-se en una professió en la qual no sempre ho va tenir fàcil, però ha destacat que era molt forta: "I va anar lluitant molt, molt. No ho va tenir fàcil".

Ha explicat que ella li va preguntar textualment a un amic de l'actriu si realment valia tant, i que ell li va contestar que "Itziar és molt bona i passarà a la posteritat pel que ha fet, per la tasca que està defensant, l'impossible, defensar la igualtat de tothom".

"CADASCÚ ÉS COM ÉS I ELLA ÉS COM ERA"

S'ha adreçat als pares que rebutgen els seus fills per ser homosexuals per dir-los "escolteu, cadascú és com és, i ella és com era", i ha afegit que no sap on és, però que estaran juntes.

"Potser era el seu moment, perquè vosaltres la valoréssiu tant. Us dono gràcies a tots perquè tota la premsa heu estat molt amables amb ella", ha afegit la mare de l'actriu sobre els mitjans de comunicació.

També ha recordat l'actriu Concha Velasco, morta el 2 de desembre, destacant que "Concha l'estimava molt" i que, per a la seva filla, Concha Velasco era un referent.

ASSISTENTS A LA VETLLA I 'I WILL SURVIVE'

Entre les personalitats destacades que han visitat la vetlla hi ha el fill de la cuinera Carme Ruscalleda, el també cuiner Raül Balam Ruscalleda; les presentadores Ares Teixidó i Alejandra Castelló; la periodista Cristina Fallarás, i l'advocada Carla Vall.

Dins de la sala, el taüt de l'actriu està obert i envoltat de corones de flors d'amics i familiars, a més de les enviades per l'Acadèmia del Cinema i el FC Barcelona, i ha sonat la cançó 'I will survive' de Gloria Gaynor.