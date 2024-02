Marcos (Guàrdia Civil) no veu "cap error al qual vincular els fets de Barbate (Cadis)"

"Ha estat un cop fort. Hem perdut a dos dels nostres. Ens ha causat moltíssim dolor"



BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, ha assegurat que no ha detectat "cap error al qual vincular els fets de Barbate (Cadis)", en referència als dos guàrdies civils morts després de ser atropellats per una narcollanxa el divendres 9 de febrer al port de la ciutat gaditana.

En una entrevista d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha sostingut que "els únics responsables de la defunció dels dos guàrdies civils David i Miguel Ángel són els narcotraficants que anaven en la llanxa" que, segons els indicis, tenien la clara voluntat de matar.

Respecte a l'operatiu, ha relatat que l'ordre d'entrar al port la va donar la cadena de comandament en ser "l'única forma d'entrar" a l'enclavament, si bé no estava prevista la reacció criminal dels presumptes narcotraficants.

Sobre els dos agents morts, ha remarcat que el succés ha estat un gran cop pel cos: "Ha estat un cop fort. Hem perdut a dos dels nostres. Ens ha causat moltíssim dolor. No parlo per haver-ne sentit a parlar, ho he viscut en parlar amb els companys dels agents assassinats".

Així mateix, ha destacat l'"absoluta fortalesa" de la Guàrdia Civil i el seu compromís i determinació per combatre el narcotràfic, al seu judici, una lluita complexa que afecta a tota la societat.

DETINGUTS ELS PRESUMPTES AUTORS

La jutgessa encarregada del cas va ratificar que les proves obtingudes per les càmeres de seguretat del port, els testimonis presencials i la pintura vermella trobada a l'embarcació assenyalen als sis detinguts com els presumptes autors de l'atac als agents.

D'aquesta manera, el dilluns 12 de febrer el Jutjat d'Instrucció 1 de Barbate va ordenar a petició de la Fiscalia i de l'acusació particular exercida per l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per als sis tripulants de la narcolancha.

Els detinguts estan sent investigat per dos delictes d'assassinat, quatre delictes d'assassinat en grau de temptativa, sis delictes d'atemptat agreujat, un delicte de contraband i un delicte de resistència greu a agents de l'autoritat.