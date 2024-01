Marcela Rahal (Brasil) i Filipe Manu (N.Zelanda) guanyen ex aequo el Concurs de Cant Tenor Viñas

Cantaran aquest diumenge amb l'Orquestra Simfònica del Liceu



BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La mezzosoprano de 33 anys Marcela Rahal (Brasil) i el tenor de 30 Filipe Manu (Nova Zelanda) han guanyat ex aequo el 61 Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas de joves talents lírics, informa l'organització en un comunicat.

Aquest divendres van guanyar la prova entre els 18 finalistes triats entre més de 500 participants de 56 països i els premiats oferiran aquest diumenge un concert amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu.

PREMIS

El primer premi ex aequo, per Rahal i Manu, l'ofereixen la Fundació Puig i la Fundació Gran Teatre del Liceu, amb 16.000 euros per a cada cantant i un contracte de la Fundació Liceu en les pròximes temporades.

El segon, de 15.000 euros i ofert pel Grup Amics del Concurs Tenor Viñas, ha estat per a la soprano russa de 26 anys Mira Alkhovik; el tercer, d'11.000 euros i ofert per Cristina Bertran Salvans, ha recaigut en la soprano portuguesa de 31 Sílvia Sequeira.

El quart premi, de 8.000 euros, és per al baix-baríton americà Christian Pursell; el cinquè, de 7.000 euros, per al baix-baríton del Regne Unit Ossian Huskinson, i el sisè, de 6.000 euros, per a la soprano italiana Sabrina Sanza.

El concurs promogut pel Liceu té premis valorats en 116.000 euros en metàl·lic i també inclouen 16 borses d'estudis i 15 contractes per a actuacions a teatres.

JOSÉ VAN DAM I KIRI TE KANAWA

Han compost el jurat l'històric baix-baríton José Van Dam i la històrica soprano Kiri Te Kanawa, a més de directius de teatres operístics i del pianista Roger Vignoles.

Són Víctor Garcia de Gomar, director artístic del Liceu; Damià Carbonell Nicolau, administrador artístic de l'Òpera Nacional d'Holanda; Alessandro Galoppini, director de càsting la Scala de Milà; Tobias Hasan, director artístic de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín; Peter Mario Katona, director de càsting de la Royal Opera House Covent Garden, Londres; Joan Matabosch, director artístic del Teatre Reial, Madrid; Cristiano Sandri, director artístic del Reggio (Torí), i Brian Speck, administrador artístic del Metropolitan de Nova York.