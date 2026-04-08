Marcel Barrena finalitza el rodatge de 'La Roja' a Barcelona, amb Paco León i Carolina Yuste

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El director Marcel Barrena ha finalitzat a Barcelona el rodatge de 'La Roja', protagonitzada per Paco León, Carolina Yuste, Óscar de la Fuente, Guillermo Lasheras i Marc Martínez, i inspirada lliurement en fets reals.
La pel·lícula, amb guió de Barrena juntament amb Alberto Marini ('El 47'), és una producció de Beta Fiction Spain, Atresmedia Cine i Viläut Films, i compta amb els debutants Vijayakumar, Kunal Sharma, Yassin El Idrisssi, Bhupinder Singh, Arpit Raj, Sagar Trivedi, Umair Asif i Mihail Chitta, entre d'altres, informen les productores en un comunicat d'aquest dimecres.
'La Roja' narra la història de Mario, un entrenador que buscarà que Espanya triomfi en el seu primer Europeu de cricket, una "missió impossible" perquè el país no té tradició en aquest esport.
Tot canvia quan a l'equip es comencen a incorporar jugadors indis, pakistanesos i bangladeshians que treballen com a taxistes, repartidors o dependents, i que "porten el cricket a la sang".
El que al principi sembla una solució d'urgència, acaba transformant per complet l'equip, amb diverses llengües, costums i moltes tensions, a més d'"una nova idea de què significa representar Espanya".