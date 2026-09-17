Marcel Barrena comença el rodatge de 'Lo Vent' amb Eduard Fernández

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El guionista i director Marcel Barrena ha començat el rodatge de 'Lo Vent' de nou amb l'actor Eduard Fernández, després de l'èxit d''El 47', a l'illa de Buda, una zona protegida al parc natural del delta de l'Ebre (Tarragona).
El repartiment el completen Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Orella i William Bulambo i l'escriptura del guió, a càrrec de Barrena, Mireia Vidal i Coral Cruz, està lliurement inspirat en el llibre 'Delta' de Gabi Martínez, informa Mediapro aquest dijous en un comunicat.
Eduard Fernández interpreta Mateo, un arrossaire tradicional que viu aferrat a l'illa de Buda, un dels aiguamolls més importants d'Europa i que la pujada del nivell del mar amenaça d'engolir: la pel·lícula està produïda per Imagina --Grup Mediapro--, amb la participació de Movistar Plus, RTVE i 3Cat i serà distribuïda per A Corriente Films.