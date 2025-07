Marc Vives guanya la Biennal d'Art 2025 de la Diputació de Tarragona

TARRAGONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'obra audiovisual de l'artista Marc Vives 'SSSSS' ha guanyat la Biennal d'Art (BADt) 2025 de la Diputació de Tarragona, informa la corporació aquest diumenge en un comunicat.

És una creació gravada per Vives "que ofereix una mirada subjectiva des de dins del mar, mentre nada i canta", i l'autor ha fet servir IA per editar l'àudio i el vídeo.

Hi ha hagut els seus accèssits per a 'Asseure's en el quadre', d'Eduardo Hodgson, i 'Atles d'escultura ceràmica per Comissariat Pictòric', de Lola Lasurt.

Des d'aquest cap de setmana fins al 30 de novembre s'exposen a Tarragona les tretze peces finalistes, triades entre les 232 obres participants (69 més que l'edició anterior).

El diputat de Promoció Social i Cultural, Òscar Sánchez, ha inaugurat l'exposició i ha lliurat els premis, constatant el compromís de la Diputació amb la cultura i "la voluntat de convertir la demarcació en un far de llibertat i creativitat artística".