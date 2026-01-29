Marc Solanes i Neus Aldeguer guanyen el I Premi Talent Jove de Periodisme Europeu

BARCELONA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Els periodistes Marc Solanes i Neus Aldeguer han guanyat el I Premi Talent Jove de Periodisme Europeu, impulsat per l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i la Fundació Catalunya Europa, amb la col·laboració d''El Periódico de Catalunya'.
El premi, que es lliurarà al maig, promou un periodisme "rigorós, documentat i contrastat, capaç de contribuir a la reflexió pública sobre els grans reptes del projecte europeu", informa Apec en un comunicat aquest dijous.
En la categoria d'obra publicada, s'ha premiat Marc Solanes pel reportatge 'Què passa amb els residus a Catalunya?', del qual s'ha valorat la "claredat, l'ús de dades al servei del relat, la redacció i l'interès".
Aldeguer ha estat guardonada en la categoria d'obra no publicada pel projecte de reportatge sobre la construcció i percepció de la identitat europea dels joves en un context de transformacions, i el jurat destaca l'"originalitat i oportunitat del tema, l'interès informatiu, la capacitat de vincular una experiència (Erasmus+) amb el tema del premi i l'ambició de la proposta".
Enguany s'han rebut 13 candidatures i el jurat ha destacat l'alt nivell dels treballs, tant per la solidesa periodística com pels temes tractats, que "confirma la necessitat i encert de fomentar el periodisme europeu entre les noves generacions".