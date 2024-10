Marc Recha estrena a Sitges 'Centaures de la nit': "Darrere de tota bellesa hi ha un misteri"

Rodada íntegrament al monestir de Poblet

SITGES (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El director català Marc Recha ha estrenat al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya la pel·lícula 'Centaures de la nit', una pel·lícula en blanc i negre rodada íntegrament al monestir de Poblet (Tarragona) amb una majoria d'actors no professionals invidents, i ha assegurat que "darrere de tota bellesa hi ha un misteri".

En roda de premsa, Recha ha assegurat aquest dissabte que per a ell la imaginació i el misteri són molt importants, i ha considerat que la societat actual que viu en la hiperimmediatesa i l'abstracció "està perdent molt" endinsar-se en la imaginació.

'Centaures de la nit', que es projecta a Sitges dins de la secció Noves Visions, proposa la recerca d'unes relíquies amagades per uns monjos eslovens per part d'un home que es retroba amb l'amor de la seva vida, en una pel·lícula que evoca l'obra del fotògraf invident Evgen Bavcar.

Recha ha subratllat que el monestir de Poblet manté aquest misteri que per a ell és tan important, i ha agraït la complicitat i paciència de la comunitat de monjos en ser la "primera vegada" que es roda una pel·lícula íntegrament allà.

El director ha afirmat que 'Centaures de la nit' va començar sent un projecte petit que s'ha anat engrandint, i ha considerat el cinema com "una gran aventura col·lectiva humana" en la qual és important crear complicitat perquè d'ella neix la creativitat.

FILMAR LA VERTICALITAT

Ha explicat que 'Centaures de la nit' suposa per a ell "tancar un cercle" i ser un compendi del seu cinema a través de l'autodestrucció del personatge d'Àlex, encarnat per Lluís Soler.

Filmada amb unes inusuals òptiques de fotografia per crear profunditat, Recha ha emfatitzat que "el més apassionant" ha estat filmar la verticalitat de Poblet, amb les seves gairebé mil anys d'història, i que està rodat en contrapicat i el cel sempre present amb fotografia de Peter Zeitlinger.

Ha explicat que hi ha influències de films com 'Campanades de mitjanit', d'Orson Welles, 'Los olvidados', de Luis Buñuel, i 'La nit de la iguana', de John Huston, determinat en com filmar la verticalitat, lligada a la desesperació del protagonista.

Recha ha apuntat que li agrada treballar amb actors amb un bagatge darrere, en aquesta ocasió amb Lluís Soler i Montse Germán, junt amb actors amateurs que no s'han posat mai davant de la càmera, en aquest ocasió cecs, que han demostrat una "capacitat intuïtiva increïble".

Lluís Soler ha recordat que anteriorment havia encarnat Max Estrella de 'Luces de bohemia' al teatre i que es va posar unes lents de contacte amb les quals no hi veia, però que per a la pel·lícula no va funcionar pel que junt amb Recha van apostar per una ceguesa sense arquetips i que permetés a l'espectador dubtar fins i tot d'ella.