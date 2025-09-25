Marc Grau, nou director de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família a la UIC Barcelona

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El professor i investigador Marc Grau ha estat nomenat director de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF) a la UIC Barcelona, després de substituir en el càrrec Montserrat Gas, informa aquest dijous la universitat en un comunicat.
Grau comença aquesta etapa amb "un sentit de responsabilitat i il·lusió" i el compromís de continuar fent de l'institut un espai de recerca, formació, reflexió i transferència sobre la família.
Es va vincular a l'IESF mentre duia a terme a la Universitat d'Edimburg (Escòcia) una tesi doctoral sobre la paternitat, i ara es marca com a reptes un pla estratègic 2025-2028 i "fer créixer el múscul investigador" de l'institut.