Marc Almond (Soft Cell): "El repte sempre és ser tan bo com puguis"

El duo de synth-pop actuarà aquest diumenge en el Festival Alma de Barcelona



BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El cantant i compositor anglès Marc Almond, integrant del duo de synth-pop Soft Cell juntament amb el productor i multiinstrumentista Dave Ball, ha assegurat que el repte més gran per als músics és satisfer el públic, mantenir la humilitat i oferir el millor espectacle possible: "El repte sempre és ser tan bo com puguis".

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que amb aquesta filosofia afronten el concert que faran aquest diumenge en el Festival Alma Jardins Pedralbes, que se celebra al Poble Espanyol de Barcelona durant el mes de juliol, i amb el qual tornen a la capital catalana després de reactivar la banda.

Per ell, és important recordar que el públic no només ha pagat per l'entrada "en aquests temps difícils", sinó que també ha fet l'esforç de sortir de casa, cosa que, ha bromejat, amb l'edat cada cop és més difícil.

'TAINTED LOVE', "LA CANÇÓ CORRECTA EN EL MOMENT PERFECTE"

Preguntat per la clau de l'èxit de Soft Cell al llarg dels anys, ha respost que és qüestió de sort i que la seva versió de 'Tainted Love' --composta per Ed Cobb i interpretada per Gloria Jones-- "ho va canviar tot perquè va ser la cançó correcta en el moment perfecte: els astres es van alinear".

Ha considerat que la música dels anys 80 "continua ressonant avui dia gràcies a la dolça ingenuïtat i l'emoció que va sorgir de tanta creativitat combinada amb emoció visual".

"Era desvergonyidament divertida, hedonista, de vegades política i, sovint, tenia un himne d'alliberament en temps tan repressius", ha reivindicat Almond.

Ha advertit d'un retorn al vinil davant les plataformes de música, cosa que entén perquè considera que és un objecte especial "de sostenir, estudiar, fins i tot d'olorar i posseir", i perquè considera que el digital té menys qualitat, no ofereix una cosa tan experiencial i infravalora la feina d'un artista perquè l'oïent no necessita invertir-hi.

Ha explicat que ell i Dave Ball, que han "gravitat creativament l'un cap a l'altre al llarg dels anys", no tenien pensant publicar després de llançar el 2021 la cançó 'Tainted Love 40' --una versió del single amb la qual celebraven el 40è aniversari del seu llançament--, però que amb l'arribada de la pandèmia s'ho van replantejar, es van posar a treballar i van publicar l'àlbum 'Happiness Not Included' el 2022, que sí que assegura que serà l'últim projecte del duo.

Ha confessat que continuar actuant en directe i fent gires és un privilegi molt especial i, preguntat per com volia que fos recordat en el futur Soft Cell, ha respost: "Com lluitadors que mai no van tirar la tovallola".

El Festival Alma, que va començar el 10 de juliol i que ha acollit fins avui artistes com Anastacia, Chris Isaak i Bastille, continuarà amb Fito Paez (24 de juliol), Toquinho & Camilla Faustino (25 de juliol) i M Clan amb Seguridad Social (26 de juliol), abans de culminar aquesta primera edició el dia 27 amb un concert de Goran Bregovic amb la Balkan Paradise Orchestra.