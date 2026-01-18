La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 supera les 10.000 donacions

Adverteixen que "fan falta més nous donants joves" per mantenir el ritme de donacions
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La Marató de Donants de Sang de Catalunya 2026 ha conclòs amb 10.236 donacions de sang, plasma i plaquetes entre el 8 i el 17 de gener.
En un comunicat aquest diumenge, el Banc de Sang i Teixits ha explicat que s'ha superat l'objectiu marcat de 10.000 donacions, encara que la xifra de nous donants ha descendit pel que, adverteixen, "fan falta més nous donants joves".
El director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols, ha destacat l'èxit de la iniciativa i ha posat de manifest la necessitat d'aconseguir nous donants, especialment joves, que "són els que potencialment tenen més trajectòria de futur".
El 30% dels donants que han acudit a alguna de les 102 campanyes localitzades al voltant del territori o a un dels 12 hospitals amb seu fixa de donació tenen entre 55 i 65 anys, sent el grup més gran de donants, seguit d'aquells entre els 45 i 55 anys.
No obstant això, aquells a la franja entre els 18 i els 34 anys representen un 21,8% dels donants.
DONANTS NOUS
Dels donants en la marató un 8,3% són els que han donado per primera vegada, un percentatge que se situa "per sota del 10% que sol ser habitual la resta de l'any".
El Banc de Sang alerta que cada any unes 35.000 persones deixen de donar sang, ja sigui perquè compleixen 70 anys o bé perquè alguna malaltia els impedeix continuar donant.