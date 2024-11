La Marató de 3Cat sensibilitza amb una campanya amb pacients de malalties respiratòries

El programa en directe es farà a l'aire lliure a l'antic Hospital del Tòrax de Terrassa

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

La Marató de 3Cat ha impulsat la campanya de sensibilització 'A Ple Pulmó. Per les Malalties Respiratòries', protagonitzada per pacients i que es difondrà a TV3, Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat i les xarxes socials des d'ara fins al dia del programa, el 15 de desembre.

Els periodistes Albert Om i Roger Escapa han conduït aquest divendres la presentació de la campanya, amb la presidenta de 3Cat, Rosa Romà; el director de la Fundació La Marató, Lluís Bernabé; la directora de Negoci i Màrqueting de 3Cat, Núria Fargas, i la cap de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Carmen Monasterio.

La campanya consisteix en l'anunci de la 33a La Marató amb una cançó interpretada per pacients, familiars i personal sanitari i que inclou versos com 'necessito aire per respirar i estimar-te'.

S'emetran diferents versions de l'anunci, a més de peces digitals que detallen les històries de cadascun dels protagonistes de l'anunci, i també s'editaran cartells.

PROGRAMA EN DIRECTE

Om conduirà el 15 de desembre el programa en directe de La Marató que tindrà lloc a l'aire lliure per "posar en valor la importància de respirar aire net" al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa (Barcelona), on antigament estava l'Hospital del Tòrax.

Des del plató central a Terrassa, Om connectarà amb 3 platós situats en espais naturals de Catalunya, com ara l'Illa de Gràcia del Delta de l'Ebre (Tarragona), reserva de la biosfera per la Unesco, on hi seran els meteoròlegs Gemma Puig i Eloi Cordomí.

També participaran els periodistes Xavi Valls i Marta Bosch per parlar de prevenció amb l'esport i l'estil de vida saludable des del Parc del Segre a la Seu d'Urgell, i Marta Montaner i Manel Alías destacaran la importància de la recerca i la solidaritat des del parc de la Devesa (Girona).

Romà ha destacat que La Marató ha de ser "un punt de trobada per a la divulgació", per informar sobre les 350 malalties respiratòries, de les quals el símptoma més freqüent és l'ofec i les principals causes el tabac i la contaminació atmosfèrica.

DONACIONS

L'objectiu de l'edició és recaptar fons per a la recerca sobre la malalties respiratòries, que afecten a 1 de cada 4 persones a Catalunya i representen la tercera causa de mort amb 27 persones al dia.

Les donacions ja es poden realitzar des del lloc web de La Marató, mitjançant el bizum 333 33 i per transferència bancària i, durant el programa del 15 de desembre, estarà operatiu el telèfon de La Marató 900 21 50 50.