La Marató de 3Cat dedicada a la salut sexual i reproductiva tanca amb 5.705.395 d'euros recaptats

La Marató de 3Cat dedicada a la salut sexual i reproductiva ha recaptat un total de 5.705.395 d'euros durant la celebració aquest diumenge, informa la corporació en un comunicat d'aquest dilluns.

És la suma dels fons aportats per entitats i col·lectius mitjançant les més de 3.000 activitats que han organitzat i de les aportacions recollides a través de seus telefòniques, internet, transfarència, Bizum i els caixers automàtics.

La possibilitat de fer donatius es manté fins al 31 de març del 2024, quan La Marató farà el "tancament definitiu" del marcador del 2023.

La presidenta de 3Cat i del Patronat de la Fundació La Marató 3Cat, Rosa Gomà, ha assegurat que ha estat una edició "molt valenta i amb molt impacte social".

La iniciativa ha habilitat per primera vegada un 'Espai Jove' en el Fòrum de Barcelona, que ha estat un "èxit de participació" amb actuacions musicals d'artistes com The Tyets, Figa Flawas, Mushka o Julieta.