'La Marató de 3Cat' contra el càncer porta recaptats 2,13 milions fins aquest diumenge per la tarda

BARCELONA 14 des. (EUROPA PRESS) -
El programa benèfic 'La Marató de 3Cat' porta recaptats 2.132.118 euros fins aquest diumenge per la tarda, amb donacions per telèfon, internet, transferència i Bizum.
La 34 edició del programa anual es dedica al càncer i omple més de 17 hores de programació de TV3, Catalunya Ràdio i la plataforma 3Cat.
Durant el dia hi intervenen desinteressadament polítics, famosos, metges i pacients, i hi ha entrevistes, actuacions i altres actes benèfics, com un partit de futbol.