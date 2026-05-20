La Marató de 3Cat del 2025 va recaptar 14,4 milions contra el càncer

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Marató de 3Cat del 2025, dedicada al càncer, ha recaptat un total de 14.425.548 euros, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
Aquella jornada del 14 de desembre va tancar amb un marcador provisional de 9,7 milions, als quals se sumen els 4,7 aportats per la ciutadania fins al 31 de març, quan va acabar el període de donatius.
El director de la Fundació La Marató de 3Cat, Lluís Bernabé, ha assegurat que els més de 14 milions "seran clau per avançar de manera col·lectiva en la millora de la salut, la qualitat i l'esperança de vida dels pacients de càncer".
Enguany se celebrarà la 35a edició, dedicada a la divulgació i l'impuls de les malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
Sumant aquest últim marcador, La Marató ha recaptat un total de 271,9 milions d'euros des del 1992.