La Marató de 3Cat 2024 se centrarà en les malalties respiratòries

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La Marató de 3Cat d'aquest 2024 se celebrarà el diumenge 15 de desembre i es dedicarà a les malalties respiratòries, en la segona edició dedicada a aquestes patologies després de la del 2003.

Segons ha informat 3Cat aquest dilluns en un comunicat, dos milions de persones conviuen actualment a Catalunya amb un problema de salut respiratòria, que té una gran afectació en la qualitat de vida.

Les malalties respiratòries són aquelles que afecten els pulmons, les vies aèries i els òrgans i teixits necessaris per a la respiració.

Es tracta d'unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l'increment de l'esperança de vida, i poden afectar totes les edats.

A Catalunya, el 2022 una de quatre persones va morir per una malaltia respiratòria (23% de les morts totals), unes 10.000 defuncions, la qual cosa equival a 27 diàries i una cada hora, i representen el 10% dels ingressos hospitalaris, el 6% dels motius de consulta al CAP, el 25% de les visites pediàtriques i la pèrdua d'11 anys de vida per cada mort prematura.

La classificació internacional de malalties (CIE-10) assenyala oficialment unes 350 malalties, de les quals 71 són molt freqüents, com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'asma i les al·lèrgies respiratòries.