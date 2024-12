'La Marató 2024' de 3Cat recapta 122.654 euros fins a les 11 hores per a malalties respiratòries

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

'La Marató 2024' de 3Cat, dedicada a les malalties respiratòries, ha recaptat aquest diumenge 122.654 euros fins a les 11 hores, amb més de 16 hores de programació i continguts a TV3, Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat i xarxes socials.

Segons informa 3Cat, la xifra correspon al primer marcador d'aquesta 33a edició, el lliurament de la qual és presentat pel periodista Albert Om i combina l'entreteniment amb la divulgació científica i les històries humanes.

Les donacions es poden fer per telèfon, trucant al 900 21 50 50, i per internet --a la pàgina web de 'La Marató'--, així com per Bizum, mitjançant una transferència bancària o directament fent un ingrés al caixer automàtic.