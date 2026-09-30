Mar Tintoré, nova directora del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El consell rector del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) ha aprovat el nomenament de Mar Tintoré com a nova directora, agafant el relleu de Xavier Montalban, informa aquest dimecres en un comunicat.
Amb més de tres dècades de trajectòria professional a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Tintoré també és cap de secció del Servei de Neurologia, investigadora del Vall d'Hebron Institut de Recerca (Vhir) i fins ara ha estat cap assistencial del Cemcat.
El Cemcat forma part del campus Vall d'Hebron, va ser creat el 2007 en un projecte de gestió compartida entre l'Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut i la Fundació Esclerosi Múltiple i anualment atén més de 5.000 pacients, un 40% de les persones amb esclerosi múltiple de Catalunya.