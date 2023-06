Mar Bosch guanya el Premi Crexells amb la novel·la 'L'edat dels vius'

El guardó és concedit per l'Ateneu Barcelonès

BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

L'escriptora gironina Mar Bosch Oliveras ha guanyat el LII Premi Crexells a obra publicada --dotat amb 6.000 euros-- amb la novel·la de ciència ficció 'L'edat dels vius' (Univers), que ha estat seleccionada per l'Ateneu Barcelonès com la millor novel·la del 2022.

El jurat, format per Francesco Ardolino, Anna Ballbona, Valèria Gaillard, Andreu Gomila i Eva Piquer, amb la vicepresidenta de l'Ateneu Barcelonès, Lluïsa Julià, sense vot, ha valorat l'"originalitat" de la novel·la de Bosch i el seu punt de vista canviant.

'L'edat dels vius' és una narració distòpica en la qual la protagonista decideix fugir de la ciutat jardí on viu, testimoni de l'enfonsament de la vida tal com es coneguda, i descobreix que al món queda una petita comunitat de gent gran.

La integrant del jurat Valèria Gaillard ha remarcat que es tracta d'una distòpia amb apocalisme inclòs, una obra "en la tradició" de Manuel de Pedrolo i Pere Calders, i ha subratllat que també ofereix una mirada desenfadada del gènere.

Bosch (Girona, 1981) ha agraït el reconeixement amb el Premi Crexells, i ha dit que aposta per la "càrrega lingüística" en l'escriptura, independentment del gènere que es tracti.

EL "GONCOURT CATALÀ"

Mar Bosch Oliveras és llicenciada en Filosofia i especialitzada en periodisme cultural per la Universitat de Girona, va guanyar el Premi de Novel·la Curta Just Casero amb 'Bedlam. Darrere les hores càlides', ha publicat obres com 'Les generacions espontànies' i 'La dona efervescent' i és cap d'estudis a l'Aula d'Escriptura de Girona.

La vicepresidenta de l'Ateneu Barcelonès, Lluïsa Julià, ha subratllat que amb el premi a Bosch es demostra que la ciència ficció s'està "imposant amb força", i ha incidit que volen que el Premi Crexells esdevingui el "Goncourt català".

El Premi Crexells, que va néixer el 1928 i s'organitza en record de Joan Crexells, es lliurarà dijous a la tarda a l'Ateneu Barcelonès en una revetlla literària amb la participació de la guardonada, que serà entrevistada per la periodista i escriptora Eva Piquer, i la lectura de fragments a càrrec de l'actriu Carme Elias.