Maquinistes demanen parar el servei de Rodalies després dels descarrilaments a Catalunya

Ho reclamen davant de la "passivitat" de les autoritats i la "falta de garanties" de "seguretat"
MADRID, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha demanat paralitzar el servei de Rodalies "fins a un altre avís" després dels dos descarrilaments produïts aquest dimarts a Catalunya a causa del temporal.
En concret, el sindicat al·ludeix al descarrilament d'un tren de la R4 de Rodalies a Gelida (Barcelona) després de la caiguda d'un mur de contenció, que ha provocat la mort del maquinista i diversos ferits.
En conseqüència, s'ha activat la fase de prealerta del Pla Ferrocat en aquest tram, on s'han traslladat onze ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), un equip dels Bombers de la Generalitat mobilitzat a la zona i quinze dotacions policials, entre la Unitat de Seguretat Ciutadana i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
En paral·lel, es troba interrompuda la circulació entre Blanes i Maçanet-Massanes (Girona) per la sortida d'un eix d'un tren, a causa de l'enrotllament d'una roca provocada pel temporal.
CRITIQUEN "PASSIVITAT" I "FALTA DE GARANTIES" DE SEGURETAT
"Els efectes climàtics de l'alerta climatològica estan causant nombroses incidències en la infraestructura ferroviària en l'àmbit de Rodalies. Entre elles s'han produït dos descarrilaments entre els quals han resultat ferits tant viatgers com a maquinistes", ha explicat el sindicat en un comunicat.
En aquest sentit, Semaf ha sol·licitat a Renfe i als maquinistes la paralització "fins a un altre avís" del servei en l'àmbit de Rodalies "davant de la passivitat de les autoritats competents i la falta de garanties sobre la seguretat tant per a viatgers com per als professionals".
Així mateix, l'organització ha demanat als qui es trobin a la meitat del trajecte que arribin a l'estació amb "màxima prudència" i "no reprenguin" el servei.