LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
Un maquinista sevillà en pràctiques és el mort a l'accident de tren a Gelida (Barcelona) d'aquest dimarts a la nit, han confirmat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dimecres.
La policia catalana ha assenyalat que aquest dimarts a la nit es va poder identificar "plenament" la identitat del mort, que es tracta d'un home nascut el 1998 i oriünd de Sevilla que estava realitzant la seva formació en pràctiques en el comboi.
Han apuntat que, després d'identificar la seva identitat, es va comunicar la mort a la seva família i que aquest dimecres els Mossos reprendran les tasques d'investigació, seguint treballant "per reforçar la seguretat en el lloc de l'incident i en les diferents estacions per gestionar qualsevol incidència".