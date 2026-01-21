Publicat 21/01/2026 09:11

Un maquinista sevillà en pràctiques és el mort a l'accident de tren a Gelida (Barcelona)

El tren accidentat, a 20 de gener de 2026, a Gelida, Barcelona, Catalunya (Espanya)
Un maquinista sevillà en pràctiques és el mort a l'accident de tren a Gelida (Barcelona) d'aquest dimarts a la nit, han confirmat els Mossos d'Esquadra en un comunicat aquest dimecres.

La policia catalana ha assenyalat que aquest dimarts a la nit es va poder identificar "plenament" la identitat del mort, que es tracta d'un home nascut el 1998 i oriünd de Sevilla que estava realitzant la seva formació en pràctiques en el comboi.

Han apuntat que, després d'identificar la seva identitat, es va comunicar la mort a la seva família i que aquest dimecres els Mossos reprendran les tasques d'investigació, seguint treballant "per reforçar la seguretat en el lloc de l'incident i en les diferents estacions per gestionar qualsevol incidència".

