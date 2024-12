Manuel Carrasco anuncia les primeres dates del 'Tour salvaje' amb parada a Barcelona a l'octubre

MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -

El cantant Manuel Carrasco ha anunciat aquest dimecres les 20 primeres dates del 'Tour salvaje', que arrencarà el 17 de maig a Sevilla on ja han penjat el cartell de 'no hi ha entrades' i que inclourà un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el 10 d'octubre.

L'artista també passarà per Granada el 23 de maig i Albacete el 31 de maig. Uns dies després, el 13 de juny, serà el torn de Múrcia i Jaén (20). Al juliol, Carrasco actuarà a Cadis el dia 19 i a l'agost anirà a Gran Canària (1), Tenerife (2), Marbella el 14 d'agost, Almeria el 15 d'agost, Isla Cristina el 22 d'agost i Valladolid el 29 d'agost.

'Tour salvaje' viatjarà fins a Badajoz el 6 de setembre i farà dues parades a Madrid, on actuarà l'11 i 12 del mateix mes al nou Movistar Arena. Més tard, viatjarà a Alacant (19 de setembre), València (20 de setembre), Pamplona (26 de setembre), Bilbao (27 de setembre) i conclourà a Barcelona el 10 d'octubre.

Les entrades per als concerts estaran disponibles aquest dijous 19 de desembre a partir de les 13.00 hores en el lloc web de l'artista.

La promotora dels concerts, Riff Produccions --a Barcelona juntament amb The Project--, avança que 'Tour salvaje' serà la gira musical més important de les més de dues dècades de la carrera de Manuel Carrasco.