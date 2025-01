Manuel Baixauli guanya el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2024 per 'Cavall, atleta, ocell'

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Manuel Baixauli ha guanyat el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2024 per 'Cavall, atleta, ocell', segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dijous.

Així ho ha decidit el jurat de la vuitena edició del premi, que ha estat format per Marta Pessarrodona, Neus Real, Marta Segarra, Magí Camp i Toni Puntí.

L'encarregat de lliurar el guardó ha estat el president d'Òmnium, Xavier Antich, que ha dit que amb el premi "no només celebrem la literatura, sinó també la força de la cultura com a motor col·lectiu i la bellesa de la llengua com un espai de trobada".

Ha afegit que premiar i visibilitzar la literatura en català no és només la celebració d'un art, sinó apostar per una societat més crítica, més creativa i més cohesionada, en les seves paraules textuals: "Quan llegim en català, no només compartim històries: compartim un espai comú, un territori simbòlic que ens defineix i ens impulsa".

Manuel Baixauli ha explicat que va escriure el seu discurs d'agraïment "fa 7 dies, amb la inquietud sota control, ignorant si seria pronunciat en públic o si seria un discurs fantasma que acabaria en el cementiri dels discursos oblidats" i ha animat als presents a llegir les novel·les finalistes: 'Mammalia', d'Elisenda Solsona, i 'La conformista', d'Alba Dedeu.