Manuel Alejandro del Rosario Urbín guanya el 6è Premi Llorenç Gomis de poesia

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El poeta canari Manuel Alejandro del Rosario Urbín ha guanyat el 6è Premi Llorenç Gomis de poesia, convocat per la revista 'El Ciervo' i que es lliurarà el 16 de gener, pel poema 'Respirar es un verbo público', que es va presentar amb el lema Hjordis Matei, informa aquest dijous la publicació en un comunicat.
El jurat, format per Lola Nieto, Montse Ordóñez, Eduardo Moga, Juan Vicente Piqueras i l'editor de la revista Jaume Boix, ha concedit el guardó després de diverses votacions i ha constatat la creixent capacitat de convocatòria del premi, al qual han concorregut 269 originals de diferents estils.
Ha recomanat la publicació a 'El Ciervo' dels poemes finalistes: 'Vaso con margaritas', de Manuel José de Lara Ródenas; 'Coge algo...' d'Emilia Jiménez Santos; 'Verde enclaustrado', de Bruno Antón Corberó, i 'Alma nuestra', d'Agustín Pérez Leal.