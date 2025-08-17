Es manté el tancament de 9 espais naturals a Catalunya per a aquest dilluns per risc d'incendis

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat manté per a aquest dilluns l'alerta del pla Infocat pel perill extrem d'incendis en alguns punts de Catalunya i el tancament de 9 espais naturals, davant de les previsions climàtiques.
Els espais naturals afectats són el Cap de Creus, Massís de l'Albera, Tivissa-Vandellòs, Serra de Montsant, Prades, Cardó-Boix, Els Ports, Montsec d'Ares i Mont-roig, ha informat la Conselleria d'Interior aquest diumenge en un comunicat, en el qual ha demanat molta prudència i, en cas de veure foc o fum, trucar al 112.
El mapa de predicció de perill d'incendi forestal de la Conselleria d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, indica per a aquest dilluns una lleugera millora respecte al diumenge, dia del major pic de risc d'incendis de l'estiu.
Agents Rurals preveu que aquest dilluns es redueixi lleugerament el nombre de municipis afectats pel nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, amb un total de 116 municipis de 13 comarques de Catalunya.
També es redueix el nombre de municipis en nivell 3 per molt alt perill d'incendi forestal: un total de 93 municipis repartits en 13 comarques catalanes.
Davant de l'excepcionalitat per l'elevat risc d'incendi aquest diumenge, Protecció Civil ha recomanat als municipis ajornar qualsevol activitat amb foc o pirotècnia, també de nit.