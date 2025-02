Es manté la prealerta Neucat per nevades al nord de Catalunya aquesta tarda

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha informat que es manté la prealerta Neucat per nevades a partir d'aquest divendres a la tarda al nord de Catalunya, segons un missatge publicat a X i recollit per Europa Press.

Han advertit que la cota de neu pot anar baixant durant la matinada, i han demanat molta precaució als qui s'hagin de desplaçar per la zona, on recorden que estiguin alerta de les actualitzacions per part dels serveis oficials del Meteocat i Trànsit.

Es manté la previsió d'acumulació de 20 centímetres a cotes de 1.400 metres a partir d'aquest divendres al migdia al Pirineu i Prepirineu, i dissabte al matí la cota es preveu que baixi fins als 400 metres també al nord-est català, amb una acumulació de més de 2 centímetres, fins dissabte a les 13 hores, quan el grau de perill màxim se situarà en 2 de 6.

El Meteocat també ha informat en un missatge publicat a X dels episodis de pluja i neu a Catalunya que es preveuen entre aquesta tarda i demà; les quantitats més abundants es preveuen al Pirineu i comarques del nord-est català, on la cota de neu serà més baixa encara a les comarques del nord-est, a la província de Girona.

A més a més, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a les comarques litorals de Girona, a més del Maresme i el Vallès Oriental (Barcelona) des d'aquest divendres a la matinada fins dissabte al migdia.