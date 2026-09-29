Es manté l'avís per l'episodi de pluges a Catalunya, amb 1.768 trucades al 112

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla Inuncat a Catalunya per les pluges que encara es poden mantenir en les properes hores, amb menor intensitat, i per les incidències que encara queden per resoldre, després que el telèfon d'emergències 112 rebés 1.768 trucades, informa en un comunicat.
Fins a les 21, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.768 trucades per incidències relacionades amb les pluges: un 34% s'ha registrat al Barcelonès i un 28% al Vallès Occidental, i la franja amb més avisos va ser entre les 11 i les 12 hores.
L'alerta es preveu donar-la per finalitzada aquest dimecres al matí, després d'unes pluges intenses que en les últimes hores del dimarts, tal com preveia el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), s'han desplaçat al nord-est, especialment a la comarca del Baix Empordà (Girona).