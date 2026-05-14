Manrique, Alizzz, Enrique Tomás i Rodríguez Sirvent, Premis Continuarà 2026 de RTVE Catalunya

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els 28 Premis Continuarà de la Cultura, que atorga RTVE Catalunya, han distingit Julio Manrique, Alizzz, Enrique Tomás i Regina Rodríguez Sirvent, entre d'altres, informen els impulsors en un comunicat d'aquest dijous.
Manrique rebrà el premi en l'àmbit d'arts escèniques, com també ho faran l'actriu Ágata Roca, la creadora de dansa contemporània Ariadna Peya, i l'artista Lídia Masllorens.
En l'àmbit musical, RTVE ha reconegut el productor Alizzz i la compositora Raquel García-Tomás i el músic i actor Izan Llunas, mentre que l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent rebrà el guardó per consolidar-se "com una de les veus revelació de la literatura catalana recent".
La dissenyadora Maite Casademunt serà distingida pel seu impuls de la firma Lola Casademunt; el xef Ramón Freixa, per la seva trajectòria gastronòmica; l'empresari Enrique Tomás, per la seva cadena especialitzada en pernil ibèric, i l'Hostal de La Gavina i la família Ensese per la seva contribució "a la projecció de s'Agaró com a destinació cultural, turística i patrimonial".
Els guardons, representats per una figura de xocolata del pastisser Yann Duytsche en forma de 'C', es lliuraran el 20 de maig a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona.